Росздравнадзор уточнил слова Самойловой о числе погибших медиков

В пресс-службе ведомства заявили РИА Новости, что Самойлова привела не официальные данные, а те цифры, которые циркулируют в интернете. Также в Росздравнадзоре отметили, что каждый случай смерти медицинского работника рассматривается специальной комиссией.



Ранее в ходе онлайн-конференции «Безопасность медицинских работников» Самойлова сообщила, что от коронавируса в России погибли 489 медиков. При этом общее число жертв инфекции в стране составляет 7,6 тысячи человек, отмечает телеканал «360».



Тем временем в Минобороны России сообщили, что опытная вакцина от COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

