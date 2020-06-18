Росздравнадзор уточнил слова Самойловой о числе погибших медиков

Росздравнадзор поставил под сомнение информацию о гибели в России от коронавируса почти 500 медиков. Хотя такие данные ранее озвучила глава ведомства Алла Самойлова.

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В пресс-службе ведомства заявили РИА Новости, что Самойлова привела не официальные данные, а те цифры, которые циркулируют в интернете. Также в Росздравнадзоре отметили, что каждый случай смерти медицинского работника рассматривается специальной комиссией.

Ранее в ходе онлайн-конференции «Безопасность медицинских работников» Самойлова сообщила, что от коронавируса в России погибли 489 медиков. При этом общее число жертв инфекции в стране составляет 7,6 тысячи человек, отмечает телеканал «360».

Тем временем в Минобороны России сообщили, что опытная вакцина от COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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