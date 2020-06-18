Росздравнадзор назвал число скончавшихся от COVID-19 медиков

Из 7,5 тысячи скончавшихся от коронавируса COVID-19 в России 489 человек — это медицинские работники. Такие данные в ходе онлайн-конференции «Безопасность медицинских работников» привела глава Росздравнадзора Алла Самойлова, передаёт RT.

Она при этом констатировала, что эпидемия коронавируса в России пока не закончилась.

За минувшие сутки в России подтвердились ещё 7790 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших с начала эпидемии в стране превысило 560 тысяч человек, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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