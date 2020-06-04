В Роспотребнадзоре оценили сроки появления вакцины против COVID-19
Россиянам пока рано обнадеживаться по поводу сроков появления вакцины против коронавируса COVID-19, поскольку озвученные прогнозы — это пока лишь «чья-то надежда». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-дискуссии в клубе «Валдай», передаёт ТАСС.
По словам главного санитарного врача РФ, единого препарата против COVID-19 не будет. Предполагается, что будет создан спектр вакцин и препаратов, которые используют для разных групп населения, отметила Попова.
В июне стартуют клинические испытания вакцины против коронавируса на добровольцах. В стране разрабатывают 47 разных вакцин, самые ранние сроки запуска производства успешных образцов — конец лета. Массовое производство ожидается в лучшем случае осенью — например, власти Москвы ждут первые партии примерно в октябре.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН высказал мнение, что вакцина может не понадобиться, если соблюдать гигиену и социальную дистанцию
К началу лета распространение коронавируса в России замедлилось, сообщает RT со ссылкой на Попову. Она доложила президенту, что острый этап подъёма пройден.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru