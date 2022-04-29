Госдума предложила запретить ввоз рекомендованных ВОЗ лекарств
Госдума России планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, сообщают «Известия».
Соответствующий законопроект может быть принят депутатами 17 мая. Документом предлагается внести поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы ВОЗ.
Физических лиц могут наказывать на сумму от 75 до 200 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 150 до 600 тысяч рублей.
Отмечается, что в стране существует исторически сложившаяся и система контроля лекарственных средств, которая хорошо себя зарекомендовала. Данные нормы и требования к таким лекарствам прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами.
Как сообщалось ранее, на сегодня никто из зарубежных производителей лекарств не отказался от поставок препаратов в Россию, с некоторыми из них ведутся переговоры об увеличении объемов поставок лекарств.
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