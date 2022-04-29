Госдума предложила запретить ввоз рекомендованных ВОЗ лекарств

Госдума России планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, сообщают «Известия».

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Соответствующий законопроект может быть принят депутатами 17 мая. Документом предлагается внести поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы ВОЗ.

Физических лиц могут наказывать на сумму от 75 до 200 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 150 до 600 тысяч рублей.

Отмечается, что в стране существует исторически сложившаяся и система контроля лекарственных средств, которая хорошо себя зарекомендовала. Данные нормы и требования к таким лекарствам прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами.

Как сообщалось ранее, на сегодня никто из зарубежных производителей лекарств не отказался от поставок препаратов в Россию, с некоторыми из них ведутся переговоры об увеличении объемов поставок лекарств.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеВОЗГосдумаЛекарства
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