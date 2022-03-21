Росздравнадзор отметил повышение цен на препараты не из перечня важных

В России повысились цены на медикаменты, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Об этом заявил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.

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«Мы отмечаем повышение, в первую очередь, в сегменте лекарственных препаратов, которые на сегодня не регулируются», - приводит РИА Новости слова Пархоменко.

Он отметил, что колебания цен на жизненно необходимые лекарства находятся в пределах нормы.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за санкций бессмысленно.

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ФОТО: РИА Новости/ Руслан Кривобок
ТЕГИ:ЛекарстваЦеныРоссия
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