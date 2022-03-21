Росздравнадзор отметил повышение цен на препараты не из перечня важных

«Мы отмечаем повышение, в первую очередь, в сегменте лекарственных препаратов, которые на сегодня не регулируются», - приводит РИА Новости слова Пархоменко.

Он отметил, что колебания цен на жизненно необходимые лекарства находятся в пределах нормы.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за санкций бессмысленно.

