Росздравнадзор отметил повышение цен на препараты не из перечня важных
В России повысились цены на медикаменты, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Об этом заявил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.
«Мы отмечаем повышение, в первую очередь, в сегменте лекарственных препаратов, которые на сегодня не регулируются», - приводит РИА Новости слова Пархоменко.
Он отметил, что колебания цен на жизненно необходимые лекарства находятся в пределах нормы.
Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за санкций бессмысленно.
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