В Ростуризме рассказали о кэшбеке за поездку для самостоятельных туристов
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала в эфире НСН, как туристы, путешествующие на личных автомобилях, смогут возвратить часть средств в рамках программы по туристическому кэшбеку.
Почти треть россиян планирует во время отпуска в текущем году передвигаться на личном транспорте. Кроме того, согласно итогам опроса сервиса «Работа.ру», 28 процентов опрошенных предпочтут полет на самолете, а 16 процентов будут добираться на поезде.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН отметила, что даже для тех граждан, кто любит путешествовать на своем автомобиле, предусмотрена возможность возврата части средств за поездку в рамках программы по туристическому кэшбеку.
«Действительно, путешествия на машинах с каждым годом набирают все большие обороты. Это удобно для многих людей, дает возможность организовать короткие поездки на выходные, съездить в соседние регионы. Специально для таких граждан нашей страны, которым удобнее путешествовать на личном автомобиле, мы в рамках программы по туристическому кэшбеку отдельно предусмотрели возможность покупки размещения. То есть можно будет отдельно оплатить гостиницу, добравшись самостоятельно на машине, и тоже получить возврат части денег», – подчеркнула он.
Ранее Догузова в эксклюзивном интервью НСН подробно рассказала о всех условиях, при которых российские туристы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за свои поездки по стране, объяснив, почему этого не могут сделать те, у кого уже сейчас есть билеты на руках.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
824 тыс.+5 395 / сут.
Умерли
13 504+150 / сут.
Выздоровели
612 тыс.+8 888 / сут.
- Жертвой крушения самолета в Канаде стал один человек
- В Москве за сутки умерли 13 пациентов с COVID-19
- В МИД РФ назвали политической цензурой блокировку «Царьграда» на сервисах Google
- Неизвестный ограбил банк в центре Петербурга
- ВОЗ: Число умерших с начала пандемии превысило 650 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru