В Ростуризме рассказали о кэшбеке за поездку для самостоятельных туристов

Почти треть россиян планирует во время отпуска в текущем году передвигаться на личном транспорте. Кроме того, согласно итогам опроса сервиса «Работа.ру», 28 процентов опрошенных предпочтут полет на самолете, а 16 процентов будут добираться на поезде.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН отметила, что даже для тех граждан, кто любит путешествовать на своем автомобиле, предусмотрена возможность возврата части средств за поездку в рамках программы по туристическому кэшбеку.