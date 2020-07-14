Ломидзе раскрыла детали нацпроекта по туризму
В настоящее время ведется активная работа над нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства». По расчетам Ростуризма, документ могут принять до конца текущего года.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН раскрыла несколько деталей проекта.
«Одной из важнейших новостей последнего периода стало решение о формировании нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Конечно, этот сезон сильно отличается от всех предыдущих. Потому что обычно, когда жесткий кризис, не ставятся чартеры, сама отрасль не попадает в нацпроекты, но в этом году все происходит по-другому. Национальный проект, скорее всего, будет, и он будет предполагать быстрые победы. То есть результаты работы по этому национальному проекту, результаты по его реализации смогут увидеть наши туристы, мы надеемся, в ближайшее время. Это подтверждается и решением Ростуризма выделить гранты на строительство модульных гостиниц. Речь идет о глэмпингах, кемпингах и автокемпингах. То есть вся та маленькая инфраструктура, которая позволила бы огромному количеству самостоятельных туристов добираться до самых неожиданных мест нашей необъятной родины и заниматься, например, экологическим туризмом. Есть основания считать, что экологический туризм и, соответственно, развитие инфраструктуры в этой части, тоже станет одним из элементов нового нацпроекта», – сказала она.
Кроме того, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эксклюзивном интервью НСН перечислила страны, которые уже готовы принимать российских туристов.
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