Рост зарплат в ОПК и IT-сфере объяснили дефицитом квалифицированных кадров
В эфире НСН HR-эксперт Гарри Мурадян отметил, что в РФ спрос на квалифицированных инженеров и айтишников сохраняется на фоне дефицита кадров и структурного сдвига в сторону обороной промышленности и госсектора.
В 2026 году рост зарплат в ОПК, IT-секторе и сфере высокотехнологичного инженерного проектирования будет ориентироваться на дефицит квалифицированных кадров, и работодатели будут ценить опыт и специализацию сотрудников, но это не будут «легкие деньги для всех подряд». Об этом в беседе с НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Ранее заместитель гендиректора сервиса по поиску работы «Работа.ру» Александр Ветерков сообщил, что в 2026 году уровень зарплат в оборонно-промышленном комплексе, IT-секторе и сфере высокотехнологичного инженерного проектирования в России может вырасти на 10–20%. При этом Мурадян заметил, что рынок «остается осторожным».
«В 2026‑м рост на 10–20% в этих сферах будет опираться не на "общий IT", а на дефицит квалифицированных кадров в оборонке, узком IT (ИИ, ИБ) и сложной инженерии, при этом рынок в целом остается осторожным из‑за дорогих денег и замедления выручки компаний. Для кандидата это означает: сильный плюс за опыт и специализацию, но не "легкие деньги" для всех подряд. Исследования 2025–2026 годов сходятся в том, что IT уже не рынок безоговорочного кандидата, как в 2021–2022. Количество IT‑вакансий сократилось, а число резюме выросло, особенно по массовым направлениям», - объяснил он.
При этом специалист перечислил направления, на которые остается спрос.
«Middle/senior‑разработчики, инженеры по ИИ/ML, data‑специалисты, DevOps, архитекторы. Специалисты по кибербезопасности: от SOC‑аналитиков до инженеров по облачной и промышленной ИБ. Зарплаты в ИБ уже росли быстрее рынка в 2025 году, и тренд сохраняется. Компании говорят о дефиците именно middle и senior‑уровня и готовности платить им премию за компетенции. Для junior‑уровня отмечают "зону высокого риска": при сокращении вакансий и автоматизации, включая тестирование и поддержку, конкуренция за каждую позицию джуна очень высокая. Требования к джунам растут: без стажировок, pet‑проектов, олимпиад/соревнований и реального портфолио попасть в хороший IT‑контур в 2026‑м становится заметно сложнее», - отметил Мурадян.
Кроме того, он рассказал, сколько сейчас предложений на рынке вакансий в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), в сфере информационных технологий (ИИ/ИБ) и в high‑tech инженерии.
«Спрос на квалифицированных инженеров и айтишников сохраняется на фоне дефицита кадров и структурного сдвига в сторону оборонки, промышленности и госсектора. Но рынок точечно перегрет в одних нишах и более спокойный в других. ОПК расширяет производство и НИОКР, что тянет за собой рост вакансий инженеров‑конструкторов, технологов, специалистов по системам управления, разработчиков ПО под специфические задачи ОПК. При этом в некоторых регионах отмечается кадровый голод: нужны как "классические" инженеры (КБ, производство), так и IT‑команды под военную и околовоенную технику. Что касается IT‑направления, то прогнозы "Нh.ru" и профильных порталов говорят о росте спроса на разработчиков ПО, специалистов по кибербезопасности, дата‑саентистов, ML‑инженеров и инженеров по ИИ. В кибербезопасности вакансий меньше, чем в "массовом" деве, но доля «закрыть‑не‑могущихся» позиций высокая — требования специфичны, и кандидатов с нужным стеком мало», - подчеркнул HR-эксперт.
Он также раскрыл, что происходит в сфере высокотехнологичного инженерного проектирования.
«Растет спрос в машиностроении, энергетике, инфраструктуре, аэрокосмике и сложном промышленном дизайне, где нужны инженеры‑проектировщики, CAD/CAM/CАЕ‑специалисты, системные инженеры. Компании привлекают и молодых инженеров, но готовых доучиваться "под производство", и цифровые инструменты: цифровые двойники, автоматизация», - заключил собеседник НСН.
Ранее замглавы «Работы.ру» Александр Ветерков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в России компании используют «тактическую нищету», так как прибыльность многих из них сократились в 2025 году, и в большинстве случаев они не лгут своим работникам о невозможности повышать зарплаты.
