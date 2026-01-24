Рост зарплат в ОПК и IT-сфере объяснили дефицитом квалифицированных кадров

Ранее заместитель гендиректора сервиса по поиску работы «Работа.ру» Александр Ветерков сообщил, что в 2026 году уровень зарплат в оборонно-промышленном комплексе, IT-секторе и сфере высокотехнологичного инженерного проектирования в России может вырасти на 10–20%. При этом Мурадян заметил, что рынок «остается осторожным».

«В 2026‑м рост на 10–20% в этих сферах будет опираться не на "общий IT", а на дефицит квалифицированных кадров в оборонке, узком IT (ИИ, ИБ) и сложной инженерии, при этом рынок в целом остается осторожным из‑за дорогих денег и замедления выручки компаний. Для кандидата это означает: сильный плюс за опыт и специализацию, но не "легкие деньги" для всех подряд. Исследования 2025–2026 годов сходятся в том, что IT уже не рынок безоговорочного кандидата, как в 2021–2022. Количество IT‑вакансий сократилось, а число резюме выросло, особенно по массовым направлениям», - объяснил он.