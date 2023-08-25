«Рост зарплат и высокая конкуренция»: Что происходит на строительном рынке труда
Основатель Superjob Алексей Захаров и президент НОСТРОЙ Антон Глушков рассказали НСН нынешние реалии строительного рынка труда в России.
Строительная отрасль в России активно развивается, а вместе с ней растет конкуренция среди работодателей и наемных рабочих. Президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков и основатель Superjob Алексей Захаров рассказали НСН, как на сегодняшний день обстоят дела на строительном рынке труда в нашей стране.
Дефицит кадров в строительной отрасли России оценивается на сегодня в 200 тысяч человек, заявила руководитель Кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич. В начале года Центробанк назвал уровень нехватки сотрудников российских компаний рекордным за последние 25 лет.
«Зарплаты однозначно растут. С июля прошлого года по июль 2023 года заработная плата официально подросла на 31%. На фоне высокой конкуренции на рынке она, конечно, растет. «Средняя температура» по России – 59 тысяч рублей. В Москве она очевидно выше, и, мне кажется, порядка 90 тысяч рублей», - рассказал Глушков.
Он отметил, что у основной рабочей силы в России уровень зарплаты определяется в вычислениях в кросс-курсах конвертируемых валют.
«Когда идет ослабление рубля, это делает наш рынок менее привлекательным, тем более что сегодня конкуренция за рабочую силу специалистов из этих стран вернется в Саудовской Аравии, Эмиратах. Очень сложно поддерживать уровень заработной платы для мигрантов», - добавил собеседник.
Основатель Superjob Алексей Захаров считает, что дефицит кадров, о котором сообщили в Минстрое, связан не только с зарплатами.
«Дело не только в зарплатах. Есть еще вопрос эффективности производительности труда. У нас в абсолютно каждом крупном мегаполисе бордюры, камни и плитку меняют три-четыре раза в год, а на следующий сезон плитка устарела – ее снова меняют. Никаких кадров не хватит, чтобы с такой эффективностью работать. Это не вопрос кадров, а вопрос того, как мы эти кадры используем», - сказал президент рекрутингового ресурса.
Он призвал работодателей отбирать по принципу «кто первый встал, того и тапки», и уже в процессе работы определять, перспективный ли сотрудник, или с ним следует попрощаться.
«Быстро закрываются вакансии, которые предлагают рыночную зарплату, и готовые принимать решение в течение пяти минут после поступления информации о кандидате, если мы говорим о массовых специальностях. Первый, кто позвонил, его сразу надо взять на работу, потом разбираться. А если мы начинаем, как десять лет назад, давайте троих посмотрим и лучших выберем – нет, у работодателя нет ни единого шанса. Нужно взять первого попавшегося на работу, и это будет хорошо. А если он не подошел, то попрощаться с ним», - резюмировал Захаров.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о проблеме дефицита водителей у перевозчиков.
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