«Рост зарплат и высокая конкуренция»: Что происходит на строительном рынке труда

Строительная отрасль в России активно развивается, а вместе с ней растет конкуренция среди работодателей и наемных рабочих. Президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков и основатель Superjob Алексей Захаров рассказали НСН, как на сегодняшний день обстоят дела на строительном рынке труда в нашей стране.

Дефицит кадров в строительной отрасли России оценивается на сегодня в 200 тысяч человек, заявила руководитель Кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич. В начале года Центробанк назвал уровень нехватки сотрудников российских компаний рекордным за последние 25 лет.