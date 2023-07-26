Госдума разрешила строительство велодорожек и спортплощадок в лесах

Государсмтвенная дума приняла сразу во втором и окончательном, третьем, чтениях законопроект, который отменяет ограничения на прокладку в лесах пешеходных и велосипедных дорожек, лыжных и роллерных трасс, а также на строительство детских и спортивных площадок.

Изменения вносятся в Лесной кодекс. Документ определят предельную площадь разрешенных для строительства объектов – не более одного гектара. Также подчёркивается, что данное разрешение исключает возможность возведения жилья, гостиниц и других зданий такого рода на лесных участках.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее нижняя палата парламента со скандалом приняла закон, позволяющий сплошные рубки леса в рамках строительных проектов в центральной экологической зоне озера Байкал.

