Регионы России столкнулись с нехваткой рабочей силы
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова провёл исследование и выяснил, что в большинстве российских регионов наблюдается серьёзный дефицит рабочей силы, сообщает Газета.Ru.
В частности, летом 2023 года количество предложений о работе на одном из популярных порталов по поиску работы выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, тогда как резюме стало больше лишь на 15%.
Отмечается, что превышение спроса над предложением рабочей силы фиксируется во всех ключевых сферах — продажах, торговле, транспорте, строительстве, производстве. Например, в сфере продаж вакансий на 5,6% больше, чем резюме, а в розничной торговле разрыв составляет 4,8%.
Также в исследовании говорится, что количество резюме превышает число вакансий только в Москви в Московской области, а также на Северном Кавказе.
Ранее в ходе опроса работодатели заявили, что одна из основных причин сложностей с заполнением вакансий на российском рынке труда - неконкурентные зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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