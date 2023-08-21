Регионы России столкнулись с нехваткой рабочей силы

В частности, летом 2023 года количество предложений о работе на одном из популярных порталов по поиску работы выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, тогда как резюме стало больше лишь на 15%.

Отмечается, что превышение спроса над предложением рабочей силы фиксируется во всех ключевых сферах — продажах, торговле, транспорте, строительстве, производстве. Например, в сфере продаж вакансий на 5,6% больше, чем резюме, а в розничной торговле разрыв составляет 4,8%.

Также в исследовании говорится, что количество резюме превышает число вакансий только в Москви в Московской области, а также на Северном Кавказе.

Ранее в ходе опроса работодатели заявили, что одна из основных причин сложностей с заполнением вакансий на российском рынке труда - неконкурентные зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

