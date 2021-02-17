Рост заболеваемости коронавирусом в РФ может прекратиться к лету

К лету Россия может выйти на минимум заражений коронавирусом за все время пандемии, передает «Интерфакс» слова замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

По ее мнению, весной еще возможен рост заболеваемости, но не сильный, в дальнейшем коронавирус станет просто еще одной сезонной инфекцией.

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 467 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 17 919 человек.

Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал об отличиях иммунитета после перенесённой болезни и от вакцины на собственном примере. По его словам, коронавирусом он болел в начале этого года, однако в легкой форме и по итогам получил небольшое количество антител, которые вскоре исчезли.

Тем временем вирусолог назвал Ura.ru условия прихода третьей волны коронавируса в РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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