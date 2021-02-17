Рост заболеваемости коронавирусом в РФ может прекратиться к лету

К лету Россия может выйти на минимум заражений коронавирусом за все время пандемии, передает «Интерфакс» слова замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

По ее мнению, весной еще возможен рост заболеваемости, но не сильный, в дальнейшем коронавирус станет просто еще одной сезонной инфекцией.