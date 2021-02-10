Матвиенко дала прогноз по ситуации с COVID-19 в России

Между тем, рекомендательный режим ношения масок необходим во всех регионах, а не только в Удмуртии. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать», - заявил он, добавив, что это будет стимулировать вакцинацию.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе с 12 февраля отменяется обязательное требование по ношению масок. С сегодняшнего дня власти республики снимают ограничения по работе общепита, напоминает РЕН ТВ.