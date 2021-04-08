МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

В МВФ положительно оценили темпы восстановления мировой экономики.

«Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось, благодаря беспрецедентному политическому ответу и быстрому прогрессу в разработке вакцин от коронавируса. Однако перспективы дальнейшего восстановления являются крайне неопределенными и неровными», — отметили в заявлении МВФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил состояние экономики в России, отметив, что никаких кризисных явлений не отмечается и нет никаких поводов для беспокойства. А замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что потери мировой экономики от пандемии COVID-19 составили более чем $3,5 трлн, что в два раза больше ущерба, нанесенного экономическим кризисом 2008 года.



