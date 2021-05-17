Глава ВОЗ заявил о «вакцинном апартеиде» в мире

Мир находится в ситуации «вакцинного апартеида». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе организованной Парижским форумом мира онлайн-дискуссии.

Слова главы ВОЗ приводит РИА Новости. Как отметил Гебрейесус, страны с высоким уровнем дохода, составляющие 15% населения мира, обладают 45% от общего объема вакцин. При этом на государства с низким и средним уровнем дохода, составляющие почти половину населения планеты, приходится всего 17% препаратов.

«Разрыв действительно огромен», — заключил глава ВОЗ.

Кроме того, Гебрейесус вновь призвал страны делиться вакцинами от COVID-19.

Ранее гендиректор ВОЗ предупредил, что второй год пандемии коронавируса может принести больше смертей, чем первый. Как напомнил Гебрейесус, от коронавируса скончались уже 3,3 млн жителей мира, и для спасения населения необходимо объединить вакцинацию и меры в области общественного здравоохранения, пишет «Свободная пресса».

