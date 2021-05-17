Глава ВОЗ заявил о «вакцинном апартеиде» в мире
Мир находится в ситуации «вакцинного апартеида». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе организованной Парижским форумом мира онлайн-дискуссии.
Слова главы ВОЗ приводит РИА Новости. Как отметил Гебрейесус, страны с высоким уровнем дохода, составляющие 15% населения мира, обладают 45% от общего объема вакцин. При этом на государства с низким и средним уровнем дохода, составляющие почти половину населения планеты, приходится всего 17% препаратов.
«Разрыв действительно огромен», — заключил глава ВОЗ.
Кроме того, Гебрейесус вновь призвал страны делиться вакцинами от COVID-19.
Ранее гендиректор ВОЗ предупредил, что второй год пандемии коронавируса может принести больше смертей, чем первый. Как напомнил Гебрейесус, от коронавируса скончались уже 3,3 млн жителей мира, и для спасения населения необходимо объединить вакцинацию и меры в области общественного здравоохранения, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Глава ВОЗ заявил о «вакцинном апартеиде» в мире
- Российский пловец Колесников побил рекорд мира
- СМИ: Встреча Путина и Байдена может состояться в Швейцарии
- Более 400 дополнительных коек для COVID-больных откроют в больницах Санкт-Петербурга
- Кадыров объяснил свои слова о бойце Нурмагомедове
- Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликту 20 мая
- Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи
- Названа функция в Android, которую надо отключить
- Дело против экс-губернатора Меня прекращено за истечением срока давности
- Экс-полицейский, задавивший «пьяного мальчика», получил 2,5 года колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru