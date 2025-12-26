Парламентарий также перечислила три составляющих, на которых должны основываться подобные рейтинги.

«Успех дадут только рейтинги, которые основаны на трех составляющих: взгляда государства, то есть контрольно-надзорных органов, взгляда бизнеса, в частности, саморегулируемых организаций, которые надо более активно включать в содержательную оценку работы коллег — оценку финансовой устойчивости, выполнения каких-то обязательств перед подрядчиками. Третья составляющая — рейтинг по оценкам жителей. Но ни один из показателей по отдельности не объективен — например, жителям нравятся компании, которые не берут денег и очень много обещают. Такой комплексный подход будет достаточно сложным и дорогостоящим, и сейчас я не очень себе представляю, у кого найдутся деньги, чтобы его реализовать», — добавила собеседница НСН.

В заключение Разворотнева предложила критерии, которые следовало бы включить в рейтинг.

«Я бы, например, предложила клиентоориентированность и реальное взаимодействие с жителями, исполнение своих обязательств, но в договоре управления могут быть не заложены деньги на все хотелки жителей. Конечно, важно отсутствие задолженностей перед поставщиками ресурсов, коммунальных услуг. Но рейтинги должны составляться после установки государственного регулирования платы за жилищно-коммунальные услуги, которые основаны на экономически объективных критериях. Сначала надо считать, сколько реально стоят те или иные работы, а потом уже оценивать, насколько качественно они выполняются и насколько цена соответствует качеству. Конечно, лидерами никогда не будут УК, которые обслуживают старые, ветхие, малоквартирные дома, потому что там никогда не соберется столько денег, сколько нужно для их обслуживания. Мы приняли закон, по которому можно софинансировать содержание аварийных домов, но у нас много домов, не признанных аварийными, но экономически невыгодных, которые бросают. Поэтому единый критерий для всех УК назвать невозможно», — подытожила она.

Ранее в Госдуме разработали проект закона, ограничивающий долю расходов на ЖКУ 10% от дохода семьи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

