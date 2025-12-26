«Работа или обещания»: Как создать объективный рейтинг управляющих компаний
Успешными можно назвать рейтинги управляющих компаний, которые будут строиться на трех составляющих — взгляде государства, бизнеса и самих жильцов, сказала НСН Светлана Разворотнева.
Формирование рейтингов управляющих компаний — довольно распространенная практика, однако их редко можно назвать объективными. Об этом НСН заявила председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким предложили создать в России рейтинг управляющих компаний (УК) для контроля их деятельности и улучшения ситуации в сфере ЖКХ. Об этом сообщило РИА Новости. Разворотнева заявила, что такие рейтинги далеко не всегда объективны.
«Минстрой уже какое-то время работает над созданием рейтинга УК. В регионах есть достаточно распространенная практика формирования таких рейтингов, как правило, этим занимаются органы надзора. Они руководствуются количеством предписаний, нарушений, выявленных органами лицензионного контроля и надзора. Однако все признают, что это не показательные рейтинги, не говоря уже о том, что к разным УК применяются разные критерии. Кроме того, не всегда какие-то претензии контрольных органов зависят от возможностей УК. Предположим, собственник пожаловался, что не чинят крышу, УК оштрафовали или выдали предписание сделать крышу, а собственники в этом году этого не заказывали и не оплачивали — в бюджете этого года был, например, ремонт фундамента. Органы жилнадзора не очень содержательно вникают в деятельность компаний», — сказала Разворотнева.
Парламентарий также перечислила три составляющих, на которых должны основываться подобные рейтинги.
«Успех дадут только рейтинги, которые основаны на трех составляющих: взгляда государства, то есть контрольно-надзорных органов, взгляда бизнеса, в частности, саморегулируемых организаций, которые надо более активно включать в содержательную оценку работы коллег — оценку финансовой устойчивости, выполнения каких-то обязательств перед подрядчиками. Третья составляющая — рейтинг по оценкам жителей. Но ни один из показателей по отдельности не объективен — например, жителям нравятся компании, которые не берут денег и очень много обещают. Такой комплексный подход будет достаточно сложным и дорогостоящим, и сейчас я не очень себе представляю, у кого найдутся деньги, чтобы его реализовать», — добавила собеседница НСН.
В заключение Разворотнева предложила критерии, которые следовало бы включить в рейтинг.
«Я бы, например, предложила клиентоориентированность и реальное взаимодействие с жителями, исполнение своих обязательств, но в договоре управления могут быть не заложены деньги на все хотелки жителей. Конечно, важно отсутствие задолженностей перед поставщиками ресурсов, коммунальных услуг. Но рейтинги должны составляться после установки государственного регулирования платы за жилищно-коммунальные услуги, которые основаны на экономически объективных критериях. Сначала надо считать, сколько реально стоят те или иные работы, а потом уже оценивать, насколько качественно они выполняются и насколько цена соответствует качеству. Конечно, лидерами никогда не будут УК, которые обслуживают старые, ветхие, малоквартирные дома, потому что там никогда не соберется столько денег, сколько нужно для их обслуживания. Мы приняли закон, по которому можно софинансировать содержание аварийных домов, но у нас много домов, не признанных аварийными, но экономически невыгодных, которые бросают. Поэтому единый критерий для всех УК назвать невозможно», — подытожила она.
Ранее в Госдуме разработали проект закона, ограничивающий долю расходов на ЖКУ 10% от дохода семьи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Работа или обещания»: Как создать объективный рейтинг управляющих компаний
- Григоренко перечислил самые популярные сервисы на «Госуслугах»
- «Любителям» посоветовали держаться подальше от криптовалют
- В Ставрополе задержали россиянку, готовившую теракт против офицера Минобороны
- В порту Темрюка ликвидировано открытое горение резервуаров с нефтепродуктами
- Мантуров: В России рассчитывают на рост промышленности в 2026 году на 2,5-3%
- СМИ: Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко
- В Вологодской области в аварии с тремя грузовиками погибли два человека
- В России пенсию за январь выплатят большинству граждан до 30 декабря
- Пять этапов и психологи: Как школам в России предложили решать конфликты с учениками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru