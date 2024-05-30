Рост случаев кори и коклюша объяснили агрессивной вакцинацией от COVID-19

Сегодня на законодательном уровне сделано все возможное для возобновления массовой вакцинации от кори и коклюша, однако россияне не хотят вакцинироваться после агрессивной кампании вакцинации от коронавируса непроверенным препаратом. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил в пресс-центре НСН о росте заболеваемости корью и коклюшем в России. По его словам, от кори стали реже прививаться, а от коклюша помогают уже не все вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия в 2024 году вошла в топ-3 в мире по заболеваемости корью, уступив только Казахстану и Азербайджану. Куринный объяснил такую тенденцию агрессивной кампанией вакцинации от COVID-19.