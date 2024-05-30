Рост случаев кори и коклюша объяснили агрессивной вакцинацией от COVID-19
Снижение охвата вакцинации от кори и коклюша — следствие агрессивной кампании борьбы с COVID-19, сказал НСН Алексей Куринный.
Сегодня на законодательном уровне сделано все возможное для возобновления массовой вакцинации от кори и коклюша, однако россияне не хотят вакцинироваться после агрессивной кампании вакцинации от коронавируса непроверенным препаратом. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил в пресс-центре НСН о росте заболеваемости корью и коклюшем в России. По его словам, от кори стали реже прививаться, а от коклюша помогают уже не все вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия в 2024 году вошла в топ-3 в мире по заболеваемости корью, уступив только Казахстану и Азербайджану. Куринный объяснил такую тенденцию агрессивной кампанией вакцинации от COVID-19.
«Снижение охвата вакцинацией объясняется кампанией, которая проводилась в рамках принуждения людей к вакцинации от COVID-19 препаратом, который на тот момент вызывал много вопросов. Стало активно продвигаться движение антипрививочников, а доверие россиян к самому процессу снизилось. Если раньше мы смеялись, что на Украине корь, будучи старой инфекцией, вышла на первое место, то сейчас мы то же самое наблюдаем в Москве, более того, и вузы, и школьные классы закрывались на карантин», — сказал Куринный.
При этом собеседник НСН отметил, что сегодня на законодательном уровне сделано все, чтобы возобновить массовую вакцинацию от кори и коклюша.
«Есть календарь прививок, есть вакцина. Это работа первичного звена, работа профилактическая, пропагандистская. А то у нас совсем забросили профилактические мероприятия. Думаю, что и наш комитет подготовит некоторые предложения. У Минздрава есть соответствующий бюджет, надо его активно использовать», — подытожил он.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России Юрий Лобзин заявил, что с 2025 года в Национальный календарь профилактических прививок внесут вакцинацию от менингококковой инфекции.
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