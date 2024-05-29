Вакцинацию от менингококковой инфекции внесут в нацкалендарь прививок с 2025 года
Новую прививку внесут в Национальный календарь профилактических прививок с 2025 года, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РФ Юрий Лобзин, сообщает «Интнрфакс».
По его словам, речь идет о прививке от менингококковой инфекции. Специалист подчеркнул, что заболеваемость ей резко возросла в РФ после пандемии.
«Это самая тяжелая инфекция из всех, которые м сейчас имеем в нашей стране. Летальность менингококковой инфекции 16%», - отметил Лобзин.
Ранее студентам и преподавателям МГУ запретили заниматься без прививки от кори, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru