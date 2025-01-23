Рост раздражительности у пользователей соцсетей объяснили неполноценностью общения
Общение в социальных сетях является неполноценным, оно не может заменить контактов в реальной жизни, заявил НСН Алексей Рощин.
Пользователи социальных сетей более раздражительны из-за того, что они не получают живого общения, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.
Частое использование соцсетей связано с более высоким уровнем раздражительности, выяснили ранее ученые из Гарвардской медицинской школы. Ученые опросили 42,6 тысячи американцев. Сначала люди отвечали, как часто они пользуются социальными сетями, а позже проходили тест на раздражительность. Оказалось, что у тех, кто пользуется соцсетями раз в день, раздражительность была повышена на 1,43 балла, у тех, кто находится там почти беспрерывно, - на 3,37. Рощин указал на то, что любому человеку нужно настоящее общение.
«Само по себе общение в соцсетях – это неполноценное общение, в нем нет полноценного живого контакта. Человек может игнорировать это и пытаться не обращать на это внимание, но все равно на уровне подсознания это считывается. Вот это несовпадение ожидания и реальности, ощущение неполноценности вызывают накопление раздражения. Любой человек нуждается в полноценном общении, а вынужден общаться на уровне символов, что и вызывает раздражение», - сказал собеседник НСН.
По его словам, многие соцсети в принципе ориентированы на обман.
«Когда мы общаемся в соцсетях с кем-то, мы не можем быть уверены, что наш собеседник – именно тот, за кого себя выдает. Все обезличено. При личном общении мы видим собеседника, мы его слышим, осязаем, можем даже потрогать, а онлайн такого нет. Соцсети с фотографиями в принципе ориентированы на обман. Мы понимаем, что, скорее всего, те люди, с которыми мы там общаемся, те блогеры, за которыми мы следим, они себя приукрашивают, выдают себя за кого-то другого. Многие соцсети как раз построены на том, чтобы избегать реальности и создавать несуществующий более благополучный мир. Соцсети используются как инструмент бегства от реальности, однако ощущение общей фальши иногда прорывается как-то раздражительностью», - заключил эксперт.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что что не ждет возвращения Instagram* в Россию до завершения спецоперации.
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