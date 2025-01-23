Рост раздражительности у пользователей соцсетей объяснили неполноценностью общения

Частое использование соцсетей связано с более высоким уровнем раздражительности, выяснили ранее ученые из Гарвардской медицинской школы. Ученые опросили 42,6 тысячи американцев. Сначала люди отвечали, как часто они пользуются социальными сетями, а позже проходили тест на раздражительность. Оказалось, что у тех, кто пользуется соцсетями раз в день, раздражительность была повышена на 1,43 балла, у тех, кто находится там почти беспрерывно, - на 3,37. Рощин указал на то, что любому человеку нужно настоящее общение.

«Само по себе общение в соцсетях – это неполноценное общение, в нем нет полноценного живого контакта. Человек может игнорировать это и пытаться не обращать на это внимание, но все равно на уровне подсознания это считывается. Вот это несовпадение ожидания и реальности, ощущение неполноценности вызывают накопление раздражения. Любой человек нуждается в полноценном общении, а вынужден общаться на уровне символов, что и вызывает раздражение», - сказал собеседник НСН.