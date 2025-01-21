РКН отклонил четверть заявок на регистрацию страниц блогеров в соцсетях
Роскомнадзор получил свыше 166 тысяч заявок на регистрацию от владельцев страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч пользователей. При этом был вынужден отклонить около 25% подобных заявок, сообщил замруководителя РКН Вадим Субботин в эфире «Соловьев Live».
Уточняется, что на данный момент в перечне Роскомнадзора зарегистрировано более 71 тысячи страниц.
Подать заявки на регистрацию владельцы страниц в соцсетях могут через портал «Госуслуг».
В конце июля 2024 года Госдума приняла закон, обязывающий владельцев страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков предоставлять данные в Роскомнадзор. При этом если страница не включена в реестр ведомства, инициатива запрещает размещать на ней рекламу либо указывать информацию о способах финансирования, передает «Радиоточка НСН».
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