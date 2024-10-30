Собчак и Соболев обсудили влияние блокировки Instagram на блогосферу
Блокировка Instagram (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) и замедление YouTube негативно сказались на российской блогосфере и малом бизнесе. Об этом на конференции «Медиабизнес» заявили журналист Ксения Собчак и блогер Николай Соболев, сообщает газета «Ведомости».
По словам Собчак, после блокировки Instagram охваты в этой социальной сети упали на 20-25%. Она отметила, что лишь часть пользователей «перетекла» в Telegram, где присутствуют другие форматы взаимодействия с подписчиками. Собчак подчеркнула, что такая ситуация негативно сказывается на малом бизнесе, приводя в пример женщину, продающую салфетки через Instagram: ранее она зарабатывала 150 000 рублей в месяц, что позволяло ей «хорошо жить и развивать свой мини-бизнес».
В то же время крупные блогеры, по ее мнению, все равно «выживут», поскольку у них остается большая аудитория и много рекламодателей, которые планируют сотрудничество на полгода вперед.
Соболев, в свою очередь, назвал «выпадение» Instagram и замедление YouTube основными причинами отсутствия новых лиц в российской блогосфере. Он отметил, что раньше в Instagram наблюдалась активная жизнь, но теперь охваты упали, а YouTube, по его мнению, был основной площадкой для органического роста аудитории, передает «Радиоточка НСН».
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