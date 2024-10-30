Собчак и Соболев обсудили влияние блокировки Instagram на блогосферу

Блокировка Instagram (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) и замедление YouTube негативно сказались на российской блогосфере и малом бизнесе. Об этом на конференции «Медиабизнес» заявили журналист Ксения Собчак и блогер Николай Соболев, сообщает газета «Ведомости».

По словам Собчак, после блокировки Instagram охваты в этой социальной сети упали на 20-25%. Она отметила, что лишь часть пользователей «перетекла» в Telegram, где присутствуют другие форматы взаимодействия с подписчиками. Собчак подчеркнула, что такая ситуация негативно сказывается на малом бизнесе, приводя в пример женщину, продающую салфетки через Instagram: ранее она зарабатывала 150 000 рублей в месяц, что позволяло ей «хорошо жить и развивать свой мини-бизнес».