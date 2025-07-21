«Никакие выплаты к МРОТ не привязаны уже достаточно давно. Поэтому МРОТ определяет только минимальную планку выплаты зарплаты. МРОТ всегда сокращал теневой рынок, когда часть зарплаты платится “на руки” для экономии налогов и страховых взносов. В большей степени от его повышения выиграют бюджетники и низкоквалифицированные рабочие (это 1,5-2 млн человек), потому что к МРОТ в определенной степени привязаны тарифные ставки выплат. Отмечу, что индексация будет проводиться строго по бюджетным назначениям, которые определяются в рамках закона о бюджете. Что же касается коммерческого сектора, серьезного влияния на него не будет, потому что сегодня работодатели задумываются о рациональном использовании рабочей силы, а не о росте зарплаты: это сложно сделать в условиях планового охлаждения экономики, о котором говорят Минэкономразвития и Минфин. Высокая ставка займов по кредитам не позволяет брать займы для той же выплаты зарплаты», — сказал Сафонов.

Собеседник НСН также заверил, что к 2030 году МРОТ достигнет 35 тысяч рублей (соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин).

«Без сомнения, такой показатель будет достигнут. Это плановое решение, которое последовательно выполняется правительством России. Главный вопрос — какими темпами будет расти инфляция, чтобы МРОТ рос не только с точки зрения его показателя, но чтобы возрастала и покупательная способность», — подытожил он.

Ранее Фракция «Справедливая Россия — За правду» и ее лидер Сергей Миронов предложили ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

