Кто выиграет от повышения МРОТ на 20%
МРОТ к 2030 году обязательно вырастет до 35 тысяч рублей, но важно, чтобы вместе с ним увеличилась и покупательная способность, сказал НСН Александр Сафонов.
Сильнее всего повышение МРОТ отразится на бюджетниках и низкоквалифицированных рабочих, кроме того, это позволит значительно «обелить» зарплаты. Об этом НСН заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году превысит 20%, сообщили в пресс-службе Минтруда России. «МРОТ в 2026 году увеличится на 20,7 процента и составит 27093 рубля», — уточнили в ведомстве, добавив, что его повышение напрямую затрагивает 4,6 млн россиян. По словам Сафонова, от повышения МРОТ в первую очередь выиграют бюджетники.
«Никакие выплаты к МРОТ не привязаны уже достаточно давно. Поэтому МРОТ определяет только минимальную планку выплаты зарплаты. МРОТ всегда сокращал теневой рынок, когда часть зарплаты платится “на руки” для экономии налогов и страховых взносов. В большей степени от его повышения выиграют бюджетники и низкоквалифицированные рабочие (это 1,5-2 млн человек), потому что к МРОТ в определенной степени привязаны тарифные ставки выплат. Отмечу, что индексация будет проводиться строго по бюджетным назначениям, которые определяются в рамках закона о бюджете. Что же касается коммерческого сектора, серьезного влияния на него не будет, потому что сегодня работодатели задумываются о рациональном использовании рабочей силы, а не о росте зарплаты: это сложно сделать в условиях планового охлаждения экономики, о котором говорят Минэкономразвития и Минфин. Высокая ставка займов по кредитам не позволяет брать займы для той же выплаты зарплаты», — сказал Сафонов.
Собеседник НСН также заверил, что к 2030 году МРОТ достигнет 35 тысяч рублей (соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин).
«Без сомнения, такой показатель будет достигнут. Это плановое решение, которое последовательно выполняется правительством России. Главный вопрос — какими темпами будет расти инфляция, чтобы МРОТ рос не только с точки зрения его показателя, но чтобы возрастала и покупательная способность», — подытожил он.
Ранее Фракция «Справедливая Россия — За правду» и ее лидер Сергей Миронов предложили ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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