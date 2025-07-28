В Госдуме заявили, что с 1 октября вырастут зарплаты госслужащих
С 1 октября некоторых россиян ждет повышение зарплаты на 7,6 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.
По его словам, это связано с ростом инфляции. Получать больше будут сотрудники ФПС, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, Росгвардии, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту, и «срочники». Повышенные выплаты начнут поступать с ноября.
Парламентарий отметил, что постановление кабмина не обязывает бизнес повышать зарплаты сотрудников, но владельцы коммерческих предприятий должны регулярно пересматривать заработную плату сотрудников, чтобы защитить их от инфляции.
Ранее стало известно, что рост минимального размера оплаты труда в России в 2026 году превысит 20%. Повышение МРОТ затрагивает напрямую 4,6 млн граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru