Рост числа больных раком россиян сочли хорошей новостью

Эксперт ОНФ отметил, что тревожным стоит считать другой показатель, а именно смертность от онкозаболеваний, которая в России не падает.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый сказал на пресс-конференции НСН, что хотя данные Минздрава и свидетельствуют о росте выявляемости онкологических заболеваний, с диагностикой в России все равно серьезные проблемы.

«У нас именно с диагностикой есть проблемы, именно с первичным звеном есть проблемы. Надо всем понимать, что результат лечения зависит от ранней диагностики. Если у нас не будет выстроена четкая система ранней диагностики, чтобы у нас все-таки большинство опухолей диагностировались на первой и второй стадии, у нас ничего не сдвинется в показателях смертности. У нас именно это звено страдает. Диагностика зависит не столько от онкологов, сколько от врачей первичного звена. Пациент должен попасть к онкологу как можно раньше. В некоторых регионах только 4% диагностируются до второй стадии наружных локализаций, вот в чем проблема», — подчеркнул сенатор.

Ранее председатель «Движения против рака» опроверг на пресс-конференции НСН прогноз о росте смертности от рака на 20-30% через два года из-за действующих правил закупки лекарств.

