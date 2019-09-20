Рост числа больных раком россиян сочли хорошей новостью
Участники пресс-конференции НСН рассказали, о чем говорит рост числа онкобольных в России.
По данным Минздрава, за последние 10 лет в России число больных раком увеличилось почти на четверть. По словам председателя «Движения против рака» и эксперта ОНФ Николая Дронова, это можно считать хорошей новостью.
«Я считаю, что это хорошо. Мы говорим о том, что запущенные в 2013 году институт диспансеризации и прочие мероприятия, направленные на развитие ранней диагностики потихонечку начали давать свои плоды. Кроме того, мы понимаем, что развитие медицинской науки и клинической практики привело к тому, что люди с диагнозом рак стали дольше жить. Появились новые лекарства. Это еще косвенно свидетельствует о том, что у нас идет рост продолжительности жизни. Это хорошо. То, что число больных раком будет расти, это и данные ВОЗ, это и мировая практика. С увеличением продолжительности жизни количество пациентов с диагнозом рак будет увеличиваться», — сказал он на пресс-конференции НСН.
Эксперт ОНФ отметил, что тревожным стоит считать другой показатель, а именно смертность от онкозаболеваний, которая в России не падает.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый сказал на пресс-конференции НСН, что хотя данные Минздрава и свидетельствуют о росте выявляемости онкологических заболеваний, с диагностикой в России все равно серьезные проблемы.
«У нас именно с диагностикой есть проблемы, именно с первичным звеном есть проблемы. Надо всем понимать, что результат лечения зависит от ранней диагностики. Если у нас не будет выстроена четкая система ранней диагностики, чтобы у нас все-таки большинство опухолей диагностировались на первой и второй стадии, у нас ничего не сдвинется в показателях смертности. У нас именно это звено страдает. Диагностика зависит не столько от онкологов, сколько от врачей первичного звена. Пациент должен попасть к онкологу как можно раньше. В некоторых регионах только 4% диагностируются до второй стадии наружных локализаций, вот в чем проблема», — подчеркнул сенатор.
Ранее председатель «Движения против рака» опроверг на пресс-конференции НСН прогноз о росте смертности от рака на 20-30% через два года из-за действующих правил закупки лекарств.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей