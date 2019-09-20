Врач-онколог рассказал, почему больным не достаются лекарства

В России есть проблема незарегистрированных препаратов, признал на пресс-конференции НСН «Злокачественная эпидемия: Как спасти Россию от рака?» член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый. По его словам, на это есть несколько причин.

«Первая группа — это новые препараты, которые появились в мире. Работает наука, создаются новые лекарственные препараты, новые молекулы, которые регистрируются в разных странах, за рубежом и часть из них подается на регистрацию в РФ, но это процесс длительный. Они находятся на разной стадии регистрации. Некоторые не подают в нашу страну на регистрацию. Вторая группа — это те препараты, которые уже имели регистрацию в нашей стране, но потом по какой-либо причине ее утратили. Это, например, Фризиум. Разные по своей структуре группы препаратов, и с ними некая проблема действительно существуют», — сказал сенатор.

Он добавил, что проведение клинических испытаний препарата в России, необходимые для регистрации, означает серьезные затраты, и многие фирмы просто не идут на то, чтобы проводить испытания своего препарата повторно.

Также сенатор отметил, что тема незарегистрированных препаратов в настоящее время освобождается в Госдуме и Общественной палате.

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан заявил в интервью «Известиям», что смертность от онкологии в России может увеличиться на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, комментируя для НСН безрадостную перспективу, отметил, что виновата в сложившейся ситуации позиция Минздрава по определению начальной цены контракта.

