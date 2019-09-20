Эксперт ОНФ опроверг наступление эпидемии рака в России

России не грозит эпидемия онкологических заболеваний, заявил на пресс-конференции НСН «Злокачественная эпидемия: Как спасти Россию от рака?» председатель «Движения против рака», эксперт ОНФ Николай Дронов.

Таким образом, он поспорил с прогнозом директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексея Масчана, который ранее заявил, что число летальных исходов от онкологических заболеваний может увеличиться в России на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств.

«Не могу разделить его точку зрения относительно наступления эпидемии и увеличения кратно смертности от новообразований, потому что, во-первых, слава Богу, новообразования – это не инфаркт, не инсульт, никто быстро не умирает. А во-вторых, мы сегодня имеем смертность, по данным Института Герцена, 199 смертей от онкологических заболеваний на 100 тысяч населения. Это вторая причина смертности в стране», — сказал Николай Дронов.

Ранее на пресс-конференции НСН член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый рассказал о проблеме незарегистрированных препаратов в России.

