Росстат впервые пересчитал демографическую нагрузку с учетом пенсионной реформы
Росстат впервые взял в расчет повышение пенсионного возраста в России при прогнозировании демографической нагрузки до 2035 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.
Согласно расчетам, демографическая нагрузка снизилась. Это произошло из-за повышения пенсионного возраста и соответствующего сокращения числа граждан старше трудоспособного возраста. Новые расчеты сравнили с прогнозом Росстата, сделанным в октябре 2018 года.
По новым данным Росстата, к 2035 году на одну тысячу трудоспособных россиян будет приходиться 622 нетрудоспособных, из них пенсионеров - 391 человек. В 2018 году ожидалось, что на одну тысячу трудоспособных граждан в России придется 839 нетрудоспособных, из них 553 пенсионера.
Коэффициент демографической нагрузки показывает налоговую нагрузку на трудоспособное население из расчета числа людей нетрудоспособного возраста на одну тысячу работающих россиян.
Ранее заместитель председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в эфире НСН дал рекомендации по выбору пенсионной системы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пенсионерки реанимировали спиртзавод в Челябинской области для производства нелегальной водки
- Фигуристы Бойкова и Козловский победили на чемпионате России
- Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
- Росстат впервые пересчитал демографическую нагрузку с учетом пенсионной реформы
- Фигуристка Евгения Медведева отказалась от участия в чемпионате России