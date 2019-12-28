Росстат впервые пересчитал демографическую нагрузку с учетом пенсионной реформы

Росстат впервые взял в расчет повышение пенсионного возраста в России при прогнозировании демографической нагрузки до 2035 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.

Согласно расчетам, демографическая нагрузка снизилась. Это произошло из-за повышения пенсионного возраста и соответствующего сокращения числа граждан старше трудоспособного возраста. Новые расчеты сравнили с прогнозом Росстата, сделанным в октябре 2018 года.

По новым данным Росстата, к 2035 году на одну тысячу трудоспособных россиян будет приходиться 622 нетрудоспособных, из них пенсионеров - 391 человек. В 2018 году ожидалось, что на одну тысячу трудоспособных граждан в России придется 839 нетрудоспособных, из них 553 пенсионера.