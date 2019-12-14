Россиянам посоветовали «не шарахаться» из-за заморозки пенсионных накоплений

Минфин внесет корректировку в схему, при которой граждане могут перевести деньги из обязательной системы пенсионного страхования в новую накопительную и затем - отказаться от нее и изъять собственные накопления.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил РБК, что проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) подвергнется корректировке. Предполагается, что возможность вывести средства накопительной части пенсии при переходе из одной системы в другую граждане получат через полгода – после так называемого периода охлаждения.

Предусматривается возможность досрочной выплаты из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации.



Заместитель председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в эфире НСН усомнился в том, что нововведения Минфина послужат для выгоды людей старшего поколения.

«Получат ли пенсионеры выгоду от нововведений Минфина – это очень большой вопрос. Хлопот, наверное, эти изменения добавят. К сожалению, многие россияне, кто еще работает и делает отчисления в Пенсионный фонд, глубоко не понимают и не изучают вопросы пенсионных накоплений. Они не понимают, где какая выгода, где не выгода, какие плюсы и минусы. Чтобы все это понимать, надо иметь довольно хорошее финансовое образование. Как правило, все эти переводы пенсионных накоплений связаны с реализацией финансовых схем. Их понимают финансисты», - отметил собеседник НСН.