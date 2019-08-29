Росстат подсчитал число россиян
На территории России на начало 2019 года проживали 146 780 720 человек. Соответствующие данные публикует Росстат. При этом эксперты выяснили, что женщин оказалось больше, чем представителей сильной половины человечества примерно на 10 миллионов. Превышение числа женщин над мужчинами отчетливо наблюдается с 33 лет и с возрастом только увеличивается. В Росстате эту тенденцию связали с высоким уровнем преждевременной смертности мужчин.
Также специалисты установили, что подавляющее большинство жителей нашей страны — это представители городского населения, их насчитывается 109 млн, на селе проживает лишь 37 млн граждан. Самым населенным пунктом оказалась Москва. В российской столице живёт 12,6 млн человек, при этом данная цифра больше, чем население всего Уральского федерального округа. Наиболее малочисленными регионами страны оказались Чукотка и Ненецкий автономный округ.
Между тем, ранее НСН писала, что за последние два года число долгожителей в России увеличилось на 17%, а численность россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, стабильно растет восьмой год подряд. Такие данные привели в Росстате. Граждан, которым 100 и более лет, по состоянию на 1 января 2019 года, в стране было 20 582, из них около 70% - это женщины, пишет RT.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил в беседе с НСН, что на фоне развитых стран число долгожителей в России — незначительное.
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