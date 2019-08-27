В Росстате зафиксировали рост бедности населения во 2 квартале 2019 года
27 августа23:51
Число россиян, получающих доход ниже прожиточного минимума, увеличился во втором квартале текущего года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад Росстата.
Отмечается, что с апреля по июнь доход ниже прожиточного минимума отмечен у 18,6 млн граждан России, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Росстате ситуацию связали с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, при этом инфляция составила 5%.
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