Росстат перестал публиковать данные о смертности от коронавируса

В Росстате заявили о прекращении публикации данных о смертности от COVID-19, передает РБК.

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

В Росстате напомнили, что эти данные начали публиковать со второго квартала 2020 года, так как эти данные были важны и востребованы журналистами и экспертным сообществом из-за большого числа летальных исходов.