Росстат перестал публиковать данные о смертности от коронавируса
В Росстате заявили о прекращении публикации данных о смертности от COVID-19, передает РБК.
«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.
В Росстате напомнили, что эти данные начали публиковать со второго квартала 2020 года, так как эти данные были важны и востребованы журналистами и экспертным сообществом из-за большого числа летальных исходов.
От коронавируса и его последствий в 2021 году умерли 465,5 тыс. человек, однако к июлю 2022 года число умерших от COVID-19 значительно сократилось, пояснили в Росстате.
Кроме того, как отмечают специалисты ведомства, количество смертей от этой инфекции значительно уменьшилось по сравнению со смертностью от других болезней.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с НСН заявил о легком течении COVID у россиян.
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