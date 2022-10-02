В Роспотребнадзоре завили об интенсивном снижении заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость коронавирусом, как и другими респираторными вирусными инфекциями, интенсивно снижается в России вторую неделю подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

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По ее словам, COVID-19 ведет себя как достаточно привычные сезонные респираторные вирусы. Попова выразила надежду, что если коронавирусная инфекция не получит новых мутаций и вариантов, то и дальше продолжит вести себя как сезонные респираторные вирусы.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что говорить о фактическом спаде волны не приходится, несмотря на снижение официальных показателей заболеваемости COVID.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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