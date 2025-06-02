Эксперт опроверг данные Росстата о занятых на двух работах россиянах

Государственная статистика не учитывает многие профессии, где можно получать дополнительный заработок, а данные Росстата не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в беседе с НСН рассказал глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.

Ранее исследователи Федеральной службы государственной статистики отметили, что количество имеющих дополнительную работу россиян в возрасте от 15 лет в январе-марте 2025 года составило 1,044 миллиона человек. Прежде показатель не опускался ниже 1,3 миллиона. При этом мужчины чаще женщин имеют вторую работу — 563 тысячи человек против 481 тысячи соответственно. Эксперт уверен, что эти данные связаны с неправильными подсчетами.