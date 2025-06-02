Эксперт опроверг данные Росстата о занятых на двух работах россиянах
Росстат не обладает точной статистикой о россиянах с двумя работами, их может быть 10-15 млн человек, заявил НСН Алексей Захаров.
Государственная статистика не учитывает многие профессии, где можно получать дополнительный заработок, а данные Росстата не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в беседе с НСН рассказал глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.
Ранее исследователи Федеральной службы государственной статистики отметили, что количество имеющих дополнительную работу россиян в возрасте от 15 лет в январе-марте 2025 года составило 1,044 миллиона человек. Прежде показатель не опускался ниже 1,3 миллиона. При этом мужчины чаще женщин имеют вторую работу — 563 тысячи человек против 481 тысячи соответственно. Эксперт уверен, что эти данные связаны с неправильными подсчетами.
«Объясняю погрешностью измерений. Я думаю, что данные, которые приводит Росстат сегодня и приводил вчера, к реальности не имеют вообще никакого отношения. К тому же там всегда есть неточности. У нас гораздо больше, чем миллион людей занят не на одной работе. Но здесь надо договариваться о терминах. В России огромное количество учителей: около 1,5 млн. Значительная часть из них, точно больше половины, подрабатывают еще и репетиторами. Эти данные нигде не зафиксированы у Росстата. И это только учителя. Соответственно, дальше мы можем насчитать, смотря как считать, 10-15 млн людей, которые так или иначе что-то ещё делают и за это где-то, может быть, даже получают деньги. Кто-то этим занят регулярно, кто-то — нерегулярно. У крупных компаний есть цифры: в РЖД около 100 тысяч сотрудников заняты чем-то еще. Еще сколько-то полицейских подрабатывают охранниками. Прежде чем рассуждать, надо договориться, о чём конкретно мы говорим. О каком типе занятости? О каких категориях людей? Тогда что-то можно будет вычислить, но цифра будет точно не та, которая у Росстата», — отметил он.
Собеседник НСН также подчеркнул, что многие стали работать на нескольких работах, так как изменились условия труда, которые теперь позволяют все совмещать.
«Нет никаких данных, скорее число таких людей растет, но потому что меняются типы занятости. Если раньше человек работал на одной работе, получал одну зарплату, то теперь многие, кто работают удаленно, заняты на двух или трёх работах. Они тратят то же самое время, которое раньше тратили на одну. Вместо одной большой зарплаты — у них три поменьше, но в совокупности это в два раза больше, чем одна. На рынок труда еще повлияли люди, которые заключили контракт с Министерством обороны. Речь идет плюс-минус о миллионе людей», — рассказал Захаров.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил в разговоре с НСН, что 40% россиян перерабатывают еще пять лет после выхода на пенсию.
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