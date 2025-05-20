«Тайны и серые схемы»: 24% россиян совмещают две работы
Для некоторых людей совместительство – это способ заработать больше денег, а кто-то ищет себя в новой сфере и пока не уходит с прошлой работы, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
В России 17% граждан имеют две работы и не скрывают этого, еще 7% россиян тайно трудятся на две компании, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Ранее СМИ сообщили о тренде на так называемый «поливоркинг». Специалисты совмещают сразу несколько абсолютно разных должностей - от дизайнера до курьера. Это помогает повысить доходы, расширить навыки и избежать выгорания. Голованова отметила, что это лишь новое название для работы по совместительству.
«После ковида мы стали получать людей, которые не афишируют это, но работают на нескольких работах. Такое явление есть уже в сфере программирования. У нас есть программисты, которые работают на несколько работодателей и гордятся этим. Конечно, такое скрывается, а ребята получают три зарплаты. Но надо сказать, что на такое способны далеко не все сотрудники, поэтому их процент не так велик. Мы называем это старым термином – работа по совместительству. Сегодня 17% россиян имеют две работы и не скрывают этого от работодателей, еще 7% имеют две работы, но держат это в тайне», - рассказала она.
Голованова назвала две основные причины, которые заставляют людей работать сразу в нескольких местах.
«Для некоторых людей совместительство – это просто способ заработать больше денег, они обычно работают по одному профилю. Здесь можем выделить бухгалтеров, которые работают на несколько организаций. Есть люди, которые закрывают свои другие потребности, развиваются в другой сфере, ищут себя. С точки зрения оформления и оплаты здесь возможны разные варианты. Совместительство оформляется без трудовой обычно, в этом нет ничего такого. Конечно, тут есть просторы для «серых» схем. Вторая работа иногда позволяет даже более качественно работать на первой, потому что дарит уверенность в завтрашнем дне. Но тут все индивидуально», - отметила собеседница НСН.
Совмещение нескольких работ может выдержать не каждый, при этом для избегания выгорания полезно раз в 2-3 года менять деятельность или делать скачки в карьере, рассказал социальный психолог Алексей Рощин «Радиоточке НСН».
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