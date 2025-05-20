«После ковида мы стали получать людей, которые не афишируют это, но работают на нескольких работах. Такое явление есть уже в сфере программирования. У нас есть программисты, которые работают на несколько работодателей и гордятся этим. Конечно, такое скрывается, а ребята получают три зарплаты. Но надо сказать, что на такое способны далеко не все сотрудники, поэтому их процент не так велик. Мы называем это старым термином – работа по совместительству. Сегодня 17% россиян имеют две работы и не скрывают этого от работодателей, еще 7% имеют две работы, но держат это в тайне», - рассказала она.

Голованова назвала две основные причины, которые заставляют людей работать сразу в нескольких местах.

«Для некоторых людей совместительство – это просто способ заработать больше денег, они обычно работают по одному профилю. Здесь можем выделить бухгалтеров, которые работают на несколько организаций. Есть люди, которые закрывают свои другие потребности, развиваются в другой сфере, ищут себя. С точки зрения оформления и оплаты здесь возможны разные варианты. Совместительство оформляется без трудовой обычно, в этом нет ничего такого. Конечно, тут есть просторы для «серых» схем. Вторая работа иногда позволяет даже более качественно работать на первой, потому что дарит уверенность в завтрашнем дне. Но тут все индивидуально», - отметила собеседница НСН.

Совмещение нескольких работ может выдержать не каждый, при этом для избегания выгорания полезно раз в 2-3 года менять деятельность или делать скачки в карьере, рассказал социальный психолог Алексей Рощин «Радиоточке НСН».

