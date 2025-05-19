Россиянам назвали профессии с зарплатой свыше 300 тысяч рублей

Хирурги, косметологи, токари и летчики гражданской авиации сегодня получают 300-400 тысяч рублей в месяц, рассказала HR-специалист Зулия Лоикова. Ее слова приводит агентство «Прайм».

По ее словам, хирурги с подтверждённой квалификацией сегодня могут получать до полумиллиона рублей, как и специалисты по имплантации зубов. Косметологи же при наличии стабильного потока клиентов выходят на доход до 400 тысяч рублей.

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Также к высокооплачиваемым профессиям сегодня относятся летчики гражданской авиации (400 тысяч рублей), высококвалифицированные токари (350-450 тысяч рублей), IT-специалисты высокого уровня и руководители среднего и высшего звена в финансовом секторе, нефтегазовой отрасли и сфере информационных технологий.

Ранее президент Фонда содействия сохранению культурных, исторических и духовных ценностей имени императора Николая II Анна Садриева рассказала НСН, что реставраторы, работающие в государственных учреждениях, получают крайне низкую заработную плату за свой тяжелый труд.


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ФОТО: РИА Новости
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