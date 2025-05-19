Россиянам назвали профессии с зарплатой свыше 300 тысяч рублей

Также к высокооплачиваемым профессиям сегодня относятся летчики гражданской авиации (400 тысяч рублей), высококвалифицированные токари (350-450 тысяч рублей), IT-специалисты высокого уровня и руководители среднего и высшего звена в финансовом секторе, нефтегазовой отрасли и сфере информационных технологий.

Ранее президент Фонда содействия сохранению культурных, исторических и духовных ценностей имени императора Николая II Анна Садриева рассказала НСН, что реставраторы, работающие в государственных учреждениях, получают крайне низкую заработную плату за свой тяжелый труд.



