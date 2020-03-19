Россиянку накажут за распространение в соцсетях фейков о коронавирусе

Жительница Амурской области будет привлечена к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сообщение МВД по региону.

Женщина распространяла в социальных сетях фейковые новости о COVID-19. Правоохранители выяснили это, проведя мониторинг соцсетей, сообщает РЕН ТВ. На жительницу региона уже составлен административный протокол, позднее его передадут в суд.

Теперь россиянку могут оштрафовать на сумму от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, а также изъять у нее «предмет административного правонарушения», пишут «Известия».

Роскомнадзор пригрозил жесткими мерами за фейки о коронавирусе

Ранее Евросоюз обвинил Россию в распространении лживой информации, фейковых новостей о борьбе стран Запада с коронавирусом. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН объяснил причины таких обвинений в адрес России.

«Они нас обвиняют? Они наплевательски отнеслись к этой пандемии. Не закрывали границы, не сообщали своему населению об опасности. Заражаемость там одна из самых высоких в мире. И нас они в чем-то обвиняют? Это очередная попытка найти виноватых», - отметил сенатор.


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ФОТО: pixabay.com
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