Россиянку накажут за распространение в соцсетях фейков о коронавирусе

Жительница Амурской области будет привлечена к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сообщение МВД по региону.

Женщина распространяла в социальных сетях фейковые новости о COVID-19. Правоохранители выяснили это, проведя мониторинг соцсетей, сообщает РЕН ТВ. На жительницу региона уже составлен административный протокол, позднее его передадут в суд.

Теперь россиянку могут оштрафовать на сумму от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, а также изъять у нее «предмет административного правонарушения», пишут «Известия».