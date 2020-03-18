Роскомнадзор пригрозил жесткими мерами за фейки о коронавирусе
Роскомнадзор сообщил о том, что СМИ, а также работающие в стране информационные интернет-ресурсы, понесут ответственность в случае распространения фейковый информации о коронавирусе.
В сообщении ведомства подчеркивается, что Роскомнадзор будет принимать самые жестокие меры, если опубликованная информация представляет угрозу общественному порядку, вплоть до блокировки и отзывала лицензии.
Роскомнадзор добавил, что меры будут приняты с увеличением случаев распространения ложкой информаци о коронавирусе в России.
Накануне президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Центр круглосуточно занимается мониторингом всей информации, связанной с новой инфекцией, а также обеспечивает координацию с органами власти.
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