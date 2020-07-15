Россиянки в бикини достали жителей курортов: Но деваться тем некуда
Эксперты рассказали НСН, почему на родине не отдохнуть бюджетно и когда можно будет отправиться за границу.
Жители курортных городов России, которые ощутили массовый наплыв соотечественников в этом году из-за закрытия зарубежных направлений, начали возмущаться поведением отдыхающих. Негодование вызывают туристы, разгуливающие в бикини по курортным городам Краснодарского края и Крыма. Соответствующие снимки появились в социальных сетях. Местные жители возмущены, что девушки ходят в купальниках по центральным улицам и отдыхают в них в кафе. В комментариях под фотографиями пользователи пишут комментарии типа: «Мы же не ходим полураздетые в центре Москвы», «Мы не Майами! Тошнит от вас!».
Однако в этом году деваться отечественным туристам попросту некуда - выезжать из страны пока все еще нелья. Из-за отсутствия конкуренции цены на отдых в России растут, при этом российские курорты не могут конкурировать с зарубежными.
Президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире НСН заявил, что отечественные отельеры не удержались и взвинтили цены из-за повышенного спроса.
«Сложившаяся ситуация объясняется тем, что люди, которые не смогли поехать отдыхать в качественные отели Турции, Греции и других стран, сейчас поехали по России. В результате чего возник повышенный спрос, отельеры не удержались и повысили цены. Это закономерный подход в рыночной экономике. И в зависимости от того, какой спрос будет сохраняться, отельеры будут принимать решения об увеличении номерного фонда и других мерах. Если это случится, тогда и цены придут в состояние равновесия. Либо они получат временное явление, и цены вскоре уже вернутся на прежний уровень, потому что люди опять массово поедут в Турцию, Грецию и другие свои любимые курорты», - сказал эксперт.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе брифинга НСН накануне заявила, что восемь стран уже сейчас готовы принять российских туристов.
«У нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке. В подавляющем большинстве этих стран необходимо иметь справку об отсутствии COVID. Это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас», - заявила Ломидзе.
16 июля станет известно, откроется ли Абхазия, в течении двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, а к концу июля ожидается информация по Испании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru