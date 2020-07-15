Россиянки в бикини достали жителей курортов: Но деваться тем некуда

Жители курортных городов России, которые ощутили массовый наплыв соотечественников в этом году из-за закрытия зарубежных направлений, начали возмущаться поведением отдыхающих. Негодование вызывают туристы, разгуливающие в бикини по курортным городам Краснодарского края и Крыма. Соответствующие снимки появились в социальных сетях. Местные жители возмущены, что девушки ходят в купальниках по центральным улицам и отдыхают в них в кафе. В комментариях под фотографиями пользователи пишут комментарии типа: «Мы же не ходим полураздетые в центре Москвы», «Мы не Майами! Тошнит от вас!».

Однако в этом году деваться отечественным туристам попросту некуда - выезжать из страны пока все еще нелья. Из-за отсутствия конкуренции цены на отдых в России растут, при этом российские курорты не могут конкурировать с зарубежными.

Президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире НСН заявил, что отечественные отельеры не удержались и взвинтили цены из-за повышенного спроса.

«Сложившаяся ситуация объясняется тем, что люди, которые не смогли поехать отдыхать в качественные отели Турции, Греции и других стран, сейчас поехали по России. В результате чего возник повышенный спрос, отельеры не удержались и повысили цены. Это закономерный подход в рыночной экономике. И в зависимости от того, какой спрос будет сохраняться, отельеры будут принимать решения об увеличении номерного фонда и других мерах. Если это случится, тогда и цены придут в состояние равновесия. Либо они получат временное явление, и цены вскоре уже вернутся на прежний уровень, потому что люди опять массово поедут в Турцию, Грецию и другие свои любимые курорты», - сказал эксперт.