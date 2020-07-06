На $3 не прокормить: Разочарованные россияне заскучали по отдыху в Турции

«Сложившаяся ситуация объясняется тем, что люди, которые не смогли поехать отдыхать в качественные отели Турции, Греции и других стран, сейчас поехали по России. В результате чего возник повышенный спрос, отельеры не удержались и повысили цены. Это закономерный подход в рыночной экономике. И в зависимости от того, какой спрос будет сохраняться, отельеры будут принимать решения об увеличении номерного фонда и других мерах. Если это случится, тогда и цены придут в состояние равновесия. Либо они получат временное явление, и цены вскоре уже вернутся на прежний уровень, потому что люди опять массово поедут в Турцию, Грецию и другие свои любимые курорты», - сказал эксперт.

Он также рассказал почему отдых в России стоит дороже, чем в Турции и некоторых других зарубежных курортах.

«Вопрос соотношения цены и качества – очень простой. Дело в том, что наша экономика на сегодняшний день не может обеспечить то, что может обеспечить экономика Турции. Например, шведский стол в очень хорошем отеле обладает себестоимостью в районе 3$ в Турции (на человека - НСН). А у нас вы сможете на 180 рублей полностью накормить на шведском столе наших людей? Нет, и причин там масса, начиная с санкций и продолжая неурегулированной работой с соседями, которые могли бы завалить нас овощами и фруктами. Если бы всё это работало, и в перспективе мы бы смогли обеспечить такую себестоимость питания, тогда можно было бы конкурировать с другими странами. А если себестоимость останется такая, какая она есть, то о какой конкуренции можно говорить?» - добавил Карен Гончаров.

В конце июня, в пресс-центре ИА «НСН» в ходе пресс-конференции руководитель Федерального агентство по туризму Зарина Догузова рассказала о готовности наиболее популярных отечественных курортов в этом сезоне.

«Мы начали постепенный выход из карантинных мер и уже на этой неделе в 40 субъектах нашей страны начали работать гостиницы, санаторно-курортные комплексы. Понятно, что все это пока работает с определенными ограничениями. Но надеемся, что на этой неделе выйдем на новый этап выхода из карантинных мер. Хорошие позитивные сигналы у нас для этого есть», - уточнила Догузова.

