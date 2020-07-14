Названы 8 стран, готовых уже сейчас принять российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила предварительные данные о государствах, готовых открыть свои границы с Россией.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».
Майя Ломидзе подчеркнула, что на данный момент известны восемь стран, уже готовых принимать россиян. Однако, по ее словам, еще под вопросом возможность перелетов в эти государства.
«Если опираться на тезис Голиковой, что мы опираемся на правило взаимности, на данный момент, на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке. В подавляющем большинстве этих стран необходимо иметь справку об отсутствии COVID. Это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас. 16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течении двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», - добавила она.
Ранее во время брифинга в НСН Майя Ломидзе предупредила, что до первых полетов за границу еще далеко. После формального открытия границ должны завершиться различные согласования и процедуры, из-за чего реальные полеты состоятся не сразу.
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