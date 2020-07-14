Хорватия разрешила въезд россиянам

Хорватия разрешила въезд в страну граждан из стран, не входящих в Евросоюз после пандемии коронавируса, в том числе россиянам. При этом, туристы из третьих стран обязаны будут предъявить на границе справку об отрицательном тесте на COVID-19, а также оформленный ваучер на проживание, информирует Schengen Visa Info.

Как уточняется, тест на основе полимеразной цепной реакции должен быть сделан не более чем за двое суток до посещения Хорватии. Если справки не будет в наличии, потребуется пройти в обязательном порядке двухнедельный карантин. Зарубежным гостям при это разрешат выходить в маске в продуктовые магазины или за медицинскими препаратами.

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Ещё один вариант – пройти тестирование за свой счёт в смой Хорватии и получить результаты в течение недели. Побывать в республике только те, у кого ранее уже была оформлена виза, поскольку сейчас эта процедура приостановлена.

Ранее сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН назвала ещё 7 стран, помимо Хорватии, которые уже готовы принимать российских туристов. Среди них - Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Египет, Арабские Эмираты. Однако пока не ясна возможность перелетов в эти страны.

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