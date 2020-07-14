Хорватия разрешила въезд россиянам

Хорватия разрешила въезд в страну граждан из стран, не входящих в Евросоюз после пандемии коронавируса, в том числе россиянам. При этом, туристы из третьих стран обязаны будут предъявить на границе справку об отрицательном тесте на COVID-19, а также оформленный ваучер на проживание, информирует Schengen Visa Info.

Как уточняется, тест на основе полимеразной цепной реакции должен быть сделан не более чем за двое суток до посещения Хорватии. Если справки не будет в наличии, потребуется пройти в обязательном порядке двухнедельный карантин. Зарубежным гостям при это разрешат выходить в маске в продуктовые магазины или за медицинскими препаратами.