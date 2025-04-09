Россиянки сидят в декрете около двух лет
В 2024 году женщины в России находились в декретном отпуске в среднем два года и один месяц, что стало минимальным сроком с 2011 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. В 2011 году отпуск по уходу за ребенком длился в среднем 18,4 месяца.
Предыдущее исследование Росстат проводил в 2022 году. Тогда россиянки брали декретный отпуск примерно на 28,5 месяца. В 2024 году, по данным статистического ведомства, на прежнее место работы из декрета вернулись 75,9% россиянок, 24,1% — поменяли работу.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым ранее пообещали внести в Госдуму проект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин. Однако президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что в России 99% женщин не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке, так как выплаты значительно меньше заработной платы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru