Россиянки сидят в декрете около двух лет

Предыдущее исследование Росстат проводил в 2022 году. Тогда россиянки брали декретный отпуск примерно на 28,5 месяца. В 2024 году, по данным статистического ведомства, на прежнее место работы из декрета вернулись 75,9% россиянок, 24,1% — поменяли работу.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым ранее пообещали внести в Госдуму проект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин. Однако президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что в России 99% женщин не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке, так как выплаты значительно меньше заработной платы.



