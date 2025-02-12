«Родят еще одного»: Нилов поддержал идею оплачивать женщинам три года в декрете

«Я эту идею поддерживаю, до этого такую инициативу я вносил в Госдуму, но она была отклонена. Такую возможность надо дать хотя бы отдельным категориям семей, например, семьям, где есть дети с особенностями, инвалиды, а также многодетным семьям. Доработаем этот законопроект. Сегодня до полутора лет ребенка выплачиваются декретные, а дальше до трех лет можно взять за свой счет. При этом можно одновременно получать пособия по уходу за ребенком и работать, например, удаленно. Это дополнительная мера поддержки семей, материнства и детства. Прямую связь с демографией сложно установить, но это явно улучшение положения семей. Женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком и имеет стабильный доход, охотнее пойдет на рождение второго ребенка. Гарантированная мера поддержки будет способствовать тому, что будут рожать его одного», - объяснил он.

По его словам, при необходимости можно будет выделить дополнительные средства из федерального бюджета, на других социальных выплатах это не отразится.

«Бюджет Социального фонда сформирован, исходя из действующего законодательства. Любые дополнительные решения потребуют дополнительного финансирования. Но бюджет фонда социального и пенсионного страхования таким образом сформирован, что все социальные обязательства в любом случае будут выполнены. При необходимости могут быть выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Если решения принимаются, это уже учитывается на следующий год», - заключил собеседник НСН.

Ранее Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам, которые обучаются очно, в десять раз. Сейчас студентки могу рассчитывать лишь на 9-23 тысячи рублей в месяц при декрете, так как эта сумма зависит от средней стипендии. Теперь планируется довести эти выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, передает «Радиоточка НСН».

