«Мизерные выплаты»: 99% женщин не захотят уходить в декрет раньше

«Беременность – это не болезнь, огромное количество женщин не уходят в декрет, если позволяет самочувствие. Большинство уходит в последнюю неделю перед родами. Даже если этот закон будет принят, он коснется очень маленького количества женщин с небольшим заработком, который сопоставим с декретными выплатами. Все остальные будут продолжать работать, а чего дома сидеть? С ума сойти можно. Это же не обязывает выгнать в декрет. 99% женщин не захотят уходить раньше. Никаких дополнительных издержек для работодателя не возникнет. Злоупотреблять этим правом женщины не будут», - рассказал он.

По его словам, в декрете женщина получает «мизерные выплаты», которые нельзя сравнивать с зарплатой квалифицированного специалиста.

«Если законопроект примут, работодатели отреагируют спокойно. Никто по этому поводу переживать не будет. У нас декретные выплаты осуществляет государство. Человек может уйти в декрет официально, но выплаты от государства мизерные. Они сильно меньше, чем зарплата квалифицированного специалиста. Если женщины не находятся на тяжелых работах, они в декрет вообще не уходят. У меня жена, например, на роды поехала с работы. Все наши директора-женщины внутри SuperJob родили, а на следующий день были на работе онлайн, работали до последнего дня», - заключил собеседник НСН.

Ранее Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам, которые обучаются очно, в десять раз. Сейчас студентки могу рассчитывать лишь на 9-23 тысячи рублей в месяц при декрете, так как эта сумма зависит от средней стипендии. Теперь планируется довести эти выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, передает «Радиоточка НСН».

