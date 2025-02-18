«Мизерные выплаты»: 99% женщин не захотят уходить в декрет раньше
В декрете женщина получает «мизерные выплаты», которые нельзя сравнивать с зарплатой квалифицированного специалиста, заявил НСН Алексей Захаров.
В России 99% женщин не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке, так как выплаты значительно меньше заработной платы, рассказал НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым сегодня внесут в Госдуму проект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин, сообщает РИА Новости. Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности. Захаров уверен, что законопроект ничего не поменяет на рынке труда.
«Беременность – это не болезнь, огромное количество женщин не уходят в декрет, если позволяет самочувствие. Большинство уходит в последнюю неделю перед родами. Даже если этот закон будет принят, он коснется очень маленького количества женщин с небольшим заработком, который сопоставим с декретными выплатами. Все остальные будут продолжать работать, а чего дома сидеть? С ума сойти можно. Это же не обязывает выгнать в декрет. 99% женщин не захотят уходить раньше. Никаких дополнительных издержек для работодателя не возникнет. Злоупотреблять этим правом женщины не будут», - рассказал он.
По его словам, в декрете женщина получает «мизерные выплаты», которые нельзя сравнивать с зарплатой квалифицированного специалиста.
«Если законопроект примут, работодатели отреагируют спокойно. Никто по этому поводу переживать не будет. У нас декретные выплаты осуществляет государство. Человек может уйти в декрет официально, но выплаты от государства мизерные. Они сильно меньше, чем зарплата квалифицированного специалиста. Если женщины не находятся на тяжелых работах, они в декрет вообще не уходят. У меня жена, например, на роды поехала с работы. Все наши директора-женщины внутри SuperJob родили, а на следующий день были на работе онлайн, работали до последнего дня», - заключил собеседник НСН.
Ранее Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам, которые обучаются очно, в десять раз. Сейчас студентки могу рассчитывать лишь на 9-23 тысячи рублей в месяц при декрете, так как эта сумма зависит от средней стипендии. Теперь планируется довести эти выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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