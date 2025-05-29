Россиянки резко потеряли интерес к женихам-иностранцам
Раньше россиянки искали себе мужей-иностранцев, однако сейчас хотят выходить замуж только за русских, сказал НСН Анатолий Алтухов.
Россиянки не хотят выходить замуж за иностранцев, потому что у нас достаточно своих красавцев и миллионеров, заявил в эфире НСН владелец петербургского брачного агентства Анатолий Алтухов.
В Китае стали популярны услуги брачных агентств по поиску невест из России, передает The Times. Китайцы не могут позволить себе свадьбу с местными жительницами из‑за традиции под названием «цайли» - свадебного выкупа в виде недвижимости и подарков. По данным издания, даже в сельских районах Китая сумма выкупа достигает 500–600 тысяч юаней (70–80 тысяч долларов). Среди китайцев распространяется мнение, что российские женщины не требуют свадебных подарков и менее эмансипированы. Алтухов отметил, что россиянкам китайцы совершенно неинтересны.
«Я сам проводил эксперимент, результаты которого показали, что русские женщины не выбирают китайцев, даже если те высокие, красивые и богатые. Многие русские девушки, которые даже живут в Китае, все равно не выходят замуж за китайца. Все дети в таких браках будут больше похожи на китайцев, что смущает девушек. Если женщина красивая, зачем ей китаец? У них совсем другое воспитание, другая душа, другая информационно-речевая модель – это пугает россиянок. Кроме того, китайские мужчины – скупердяи. Это наши мужчины могут все женщине отдать, а те - нет», - сказал собеседник НСН.
По его словам, русские девушки сейчас не хотят выходить замуж за иностранцев.
«Удачные союзы между россиянками и китайцами – большая редкость. Некоторые наши женщины, конечно, просто вынуждены выходить так замуж. Интерес к женихам-иностранцам у русских девушек в принципе резко упал. Раньше все хотели иностранцев, а сейчас – никто. Если женщина умная и красивая, то зачем ей куда-то ехать, если у нас достаточно хороших мужчин - миллионеров и красавцев», - заключил эксперт.
Ранее ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова в беседе с НСН заявила, что холостым мужчинам, живущим в России, повезло, так как здесь они остаются востребованными женихами «до гробовой доски», если у них есть деньги.
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