«Есть деньги? В семью!»: Сябитова заявила, что холостякам в России «повезло»
Мужчины в России - женихи до гробовой доски, если еще могут шевелиться и содержать свою спутницу жизни, заявила НСН Роза Сябитова.
Холостым мужчинам, живущим в России, повезло, так как здесь они остаются востребованными женихами «до гробовой доски», если у них есть деньги. Об этом НСН заявила ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
Сегодня, 7 августа, во всем мире отмечается необычный праздник - День холостяка. Сябитова заявила, что женатые мужчины живут дольше, поэтому если холостой мужчина хочет пробыть на этой земле как можно больше, ему нужно срочно создавать семью.
«Кто живет дольше: холостяк или женатый мужчина, давно вывели и доказали опытным путем, потому что холостяк за собой не ухаживает, а если это метросексуал, то их вообще в России можно пересчитать по пальцам. Конечно, женатый мужчина живет дольше, за ним ухаживает жена, следит за его здоровьем, что он ест, что пьет. Он ходит на диспансеризацию. У нас вообще это национальная особенность семейных пар уже в возрасте. Так что если мужчина хочет подольше пожить – welcome в семью», - рассказала она.
По словам самой известной свахи России, мужчины в РФ в любом возрасте остаются востребованными женихами, если способны обеспечить семью.
«Нашим мужчинам повезло, что они живут в России. Потому что у нас до гробовой доски – жених. Если еще и шевелится, а если к этому шевелению еще и деньги приложены, то welcome на мой брачный рынок, как купец. Обязательно товар найдется. Это с невестами проблематично, а с женихами - пожалуйста, проблем нет. Единственное, что, конечно, пожилые холостяки, у которых ничего нет, или они оставили все бывшим, а сами прозябают – я таких не пристраиваю. Главный критерий холостяка – чтобы он мог содержать будущую жену, бывшую жену, детей – тогда и невесту найдем», - подытожила Сябитова.
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