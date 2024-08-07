«Есть деньги? В семью!»: Сябитова заявила, что холостякам в России «повезло»

Холостым мужчинам, живущим в России, повезло, так как здесь они остаются востребованными женихами «до гробовой доски», если у них есть деньги. Об этом НСН заявила ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

Сегодня, 7 августа, во всем мире отмечается необычный праздник - День холостяка. Сябитова заявила, что женатые мужчины живут дольше, поэтому если холостой мужчина хочет пробыть на этой земле как можно больше, ему нужно срочно создавать семью.