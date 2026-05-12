Путину доложили о пуске ракеты «Сармат»
Вооружённые силы РФ осуществили пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Как пишет RT, об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
В докладе президенту РФ Владимиру Путину он сообщил, что пуск признан успешным, поставленные задачи выполнены.
«Подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик», - отметил Каракаев.
Ранее в Минобороны РФ заявили об успешном учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
