Путину доложили о пуске ракеты «Сармат»

Вооружённые силы РФ осуществили пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Как пишет RT, об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»

В докладе президенту РФ Владимиру Путину он сообщил, что пуск признан успешным, поставленные задачи выполнены.

«Подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик», - отметил Каракаев.

Ранее в Минобороны РФ заявили об успешном учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФБаллистическая РакетаРакета«сармат»

Горячие новости

Все новости

партнеры