Путин заявил, что Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил
Работа по совершенствованию сил сдерживания возобновилась в России в 2000-х годах и с тех пор не прекращается. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что именно тогда в стране стартовали работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, а также гарантировано преодолевающих существующие перспективные систем ПРО.
«Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил», — подчеркнул глава государства.
Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил Путину об успешном пуске ракеты «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
