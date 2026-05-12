Путин заявил, что Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил

Он отметил, что именно тогда в стране стартовали работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, а также гарантировано преодолевающих существующие перспективные систем ПРО.

«Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил», — подчеркнул глава государства.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил Путину об успешном пуске ракеты «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».