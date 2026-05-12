Подготовка в ведущих театральных вузах не стала хуже, заверили НСН президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов и телеведущий Михаил Ширвиндт. Они сошлись во мнении, что качество актерского мастерства во многом зависит от режиссера – как в театре, так и в кино.

Актер Сергей Алдонин и народный артист России Владимир Стеклов в пресс-центре НСН посетовали на низкий уровень выпускников актёрских вузов. По словам Алдонина, у молодых актеров в общей массе плохо с речью и голосами. Стеклов считает, что есть мастера курсов, которые действуют по принципу «не умеешь сам - научи других». Ранее с подобной критикой выступил режиссер Константин Богомолов.