«Дискотека победила библиотеку»: Из-за чего возникают жалобы на подготовку актеров
Развитие мастерства молодых актеров в значительной степени зависит от самих режиссеров, заявили НСН президент ВТУ имени Щепкина Борис Любимов и телеведущий Михаил Ширвиндт.
Подготовка в ведущих театральных вузах не стала хуже, заверили НСН президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов и телеведущий Михаил Ширвиндт. Они сошлись во мнении, что качество актерского мастерства во многом зависит от режиссера – как в театре, так и в кино.
Актер Сергей Алдонин и народный артист России Владимир Стеклов в пресс-центре НСН посетовали на низкий уровень выпускников актёрских вузов. По словам Алдонина, у молодых актеров в общей массе плохо с речью и голосами. Стеклов считает, что есть мастера курсов, которые действуют по принципу «не умеешь сам - научи других». Ранее с подобной критикой выступил режиссер Константин Богомолов.
«Во все времена молодые актеры приходят к нам одаренные, менее одаренные, не очень одаренные, трудолюбивые и не очень трудолюбивые, а потом как жизнь складывается. Актеры после окончания вуза сейчас зачастую попадают в руки посредственных режиссёров, поэтому, к сожалению, не развиваются дальше. Физически, в смысле сценического движения, может быть, даже и выше подготовка, чем была, скажем, 50 лет назад. Насчет смыслов, действительно - дискотека победила библиотеку, поэтому читающих студентов, да и режиссеров не так уж много. Однако в целом в ГИТИСе, в Школе-студии МХАТ, в Щукинском и Щепкинском училищах, во ВГИКе достаточно талантливых педагогов, которые ответственно и замечательно делают свое дело», - отметил Борис Любимов.
Телеведущий Михаил Ширвиндт согласился, что дело не плохом качестве образования, а в современных реалиях отечественного кинопроцесса.
«В плане образования, скажем, Щукинская школа, Школа-студия МХАТ – это знак качества. Дело здесь в другом - режиссер, может быть, видит актеров в сериалах, которые у нас из-за сроков и бюджета снимаются на коленке. В такой панике и спешке просто нельзя показать свое мастерство. Будь ты хоть Брэд Питт или Иннокентий Смоктуновский, все равно будешь играть плохо по умолчанию. Правда, есть исключения. Возьмите Сергея Урсулюка - у него подготовительный период дольше, чем съемка, и возьмите любой другой сериал - увидите разницу. При том, что те же самые актеры могут потрясающе играть у Уруслюка и вообще никак в этих сериалах на коленке», - заключил собеседник НСН.
Ранее ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что главная функция театра — «живой» контакт артиста и зрителя. По словам Заславского, в определенном смысле актер интереснее, чем режиссер, который выражает себя через него.
