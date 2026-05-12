В Оренбурге при атаке БПЛА ВСУ были повреждены три квартиры
12 мая 202616:42
Алексей Филимонов
Три квартиры были повреждены в Оренбурге в результате атаки украинских беспилотников. Как пишет RT, об этом заявил глава города Альберт Юмадилов.
По его словам, в результате инцидента жертв нет.
«Всех жителей мы эвакуировали, дом обесточили до завершения работы оперативных служб. К восстановительным работам в доме приступим уже сегодня», - написал мэр в своём Telegram-канале.
Ранее о повреждении жилого дома при отражении атаки беспилотников заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
